Am Wochenende wird ein Jubiläum gefeiert, das sehr eng mit dem Glauben und der Reformation verbunden ist. Die Katholiken in Dreisen, deren Kirchengemeinde zu „Heiliger Philipp der Einsiedler“ mit Hauptkirche in Göllheim gehört, feiern 125 Jahre Betsaal in dem 950-Seelen-Dorf.

Seit gut 125 Jahren haben die Dreisener Katholiken im Rathaus eine Kapelle, die regelmäßig für Gottesdienste genutzt wird. Wie es zu dieser dauerhaften Einrichtung kam, ist eine spannende Geschichte. Sie reicht bis in das 15. Jahrhundert zurück. Bis zur Reformation, die durch Martin Luther im Jahr 1517 ausgelöst wurde, wurden die Gläubigen von Dreisen vom Kloster Münster-Dreisen betreut. Ab 1550 war damit Schluss. Die Gottesdienste der Katholiken wurden bis zum Frieden von Ryswijck verboten. Mit dem 1697 unterzeichneten Vertrag von Ryswijck beendeten die Herrscher die Erbfolgekriege in Europa. Danach war Dreisen für zehn Jahre sogar Sitz einer eigenen Pfarrei. Sie betreute auch die Ortschaften Bennhausen, Bolanden, Jakobsweiler (bis 1738), Standenbühl und Steinbach. 1707 wurde die Kirche in Dreisen den Reformierten zugeschlagen. Das hatte zur Folge, dass der katholische Pfarrer vertrieben wurde und die Pfarrei wechselte nach Weitersweiler.

Seit 1899 eine Kapelle

Erst mit dem Bau des Rathauses wurde eine Örtlichkeit geschaffen, in der ein Betsaal eingerichtet wurde. Hier hatten über viele Jahre sowohl Katholiken als auch Protestanten die Nutzungsrechte. Auch war der heutige Betsaal für viele Jahre Schulsaal für die Kinder aus dem Dorf. Seit dem 27. Februar 1899 hat der Betsaal rechtlich den Status einer Kapelle. Er wird seither ausschließlich von den Katholiken benutzt. Seit dieser Zeit läuten die Glocken an der protestantischen Kirche, wenn im Betsaal ein katholischer Gottesdienst stattfindet. Die katholische Gemeinde Dreisen gehörte seitdem als Filiale zur Pfarrei St. Johannes Nepomuk in Göllheim. Im Rahmen der Neuordnung der Kirchen fungiert die Kapelle seit 1. Januar 2016 als Filiale der Pfarrei Heiliger Philipp der Einsiedler, die ihren Sitz in Göllheim hat.

In den vergangenen 125 Jahren gab es viele Neuerungen in dem denkmalgeschützten Gebäude, erzählt Edgar Kaufhold. Er ist einer der aktiven Katholiken, die nach dem Rechten schauen und Hand anlegen, wenn es notwendig ist. Anfang des vergangenen Jahrhunderts organisierte man einen Altar und einige Sitzbänke aus Ruppertsecken. Die Kreuzwegbilder an der Wand kamen von der Heilig Kreuz Kirche in Göllheim und wurden Mitte der 1960er Jahre restauriert. Seit den 1930er Jahren konnte man auf einem gestifteten Harmonium die Gesänge auch musikalisch begleiten. Aufgrund der Platznot nutze man die Gelegenheit, den Raum der ehemaligen Poststelle im Rathaus zu erwerben. Dieser Raum dient heute als Sakristei. Auch in den vergangenen 20 Jahren wurde nach und nach der kleine Saal renoviert und immer wieder mit den vorhandenen Mitteln aufgefrischt, so Kaufhold.

Auch Hochzeiten und Taufen

Gottesdienst gibt es seit vielen Jahrzehnten regelmäßig in dem Betsaal. Aktuell treffen sich die Katholiken alle zwei Wochen am Dienstag zur Messe. Rund 60 Besucher finden hier Platz. Das alte Harmonium wurde längst durch eine eklektische Orgel ersetzt. Es gab hier auch Hochzeiten und Taufen, erinnert sich Kaufhold.

Für das 125. Jubiläum wollen die Katholiken vor die Tür gehen. Unmittelbar am Rathaus wird ein Festzelt errichtet, an dessen Ende ein Altar steht. Dort wird am Sonntag, 2. Juni, ab 10 Uhr der Festgottesdienst stattfinden, anschließend gibt es einen Umtrunk. Der Gesangverein Dreisen und der Musikclub Fidelio werden das Fest musikalisch umrahmen.