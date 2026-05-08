50 Jahre Zellertal: Eine politische Frist setzte 1976 vieles in Bewegung. Beim Rückblick kommen viele alte Medienberichte zur Sprache. Und die Sportler, die schneller waren.

Aus Harxheim, Niefernheim und Zell wurde im Jahr 1976 eine gemeinsame Gemeinde – ein Schritt, der damals in kurzer Frist politisch organisiert werden musste und bis heute die Entwicklung im Tal prägt. Alt-Bürgermeister Hans Appel, einer der Gründerväter, erinnerte bei einer Jubiläumsveranstaltung an die Ausgangslage kleiner Gemeinden vor 50 Jahren. Harxheim, Niefernheim und Zell hätten das knappe Zeitfenster „engagiert und mutig“ zum Zusammenschluss genutzt. Das habe große Vorhaben wie Wasserversorgung, Abwasser, Erdverkabelung und Straßenausbau erheblich vereinfacht. Appel resümierte, die größere Gemeinde Zellertal habe deutlich bessere finanzielle Möglichkeiten nutzen können; die damaligen Gemeinderäte hätten mit Ortsbürgermeister Günter Nibbe Projekte in allen drei Ortsteilen umgesetzt.

Heute hat Zellertal mehr als 1000 Einwohner, Ortsbürgermeisterin ist Sonja Stoll-Merkel. Fast 100 Ratsmitglieder hatte die Gemeinde in den vergangenen 50 Jahren, und die hätten immer die Interessen aller Ortsteile im Blick gehabt, sagte Ratsmitglied Petra Ochßner – eine „Zugezogene“, die schilderte, wie sie zur Zellertaler Bürgerin geworden war.

Diskussionen um Autobahn durchs Zellertal

Das Organisationsteam rund um den ehemaligen Bundestagsabgeordneten Gustav Herzog hatte sich für einen Rückblick mit jeder Menge Medienberichte aus dem Laufe der Jahrzehnte auseinandergesetzt. Aus privaten Archiven und der Landesbibliothek in Speyer seien Hunderte Dokumente zusammengetragen worden, darunter viele Artikel aus der Lokalausgabe der RHEINPFALZ. Schwerpunkte seien unter anderem die Diskussion um eine Autobahn durchs Zellertal, die Entwicklung der Golsen-Stiftung sowie Hangrutschungen und die Hangentwässerung.

Schon bei der Gründung hatte es die Gemeinde ins Fernsehen geschafft: Ein Beitrag aus der Landesschau des damaligen SWF vom 23. Januar 1976 zeigte den politischen Prozess, an dessen Ende der Zusammenschluss stand. Den hatten die Sportler zu diesem Zeitpunkt schon hinter sich: TSG-Vorsitzender Matthias Ermel erinnerte augenzwinkernd daran, dass die TSG Zellertal schon gut zehn Jahre vor der Gemeinde entstanden war.