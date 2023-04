Weder Kaninchen noch angestaubte Herrenwitze und schon gar nicht glitzernde Kisten kommen beim Zauberabend von Joshua Endress zum Einsatz – dafür aber Spannung, Spiel und Schokolade im bunten Überraschungs-Zauber-Ei.

Der Kulturverein Sippersfeld lädt am Samstag, 15. März, 20 Uhr zu einem Zauberabend mit Joshua Endress in die Dorfgemeinschaftshalle ein. Endress, der aus Kaiserslautern kommt und einst Regieassistent am Pfalztheater war, ist ein Zauberkünstler und Comedian. Es präsentiert laut Veranstalter einen abwechslungsreichen Mix aus Zauberei, Comedy und Improvisation. Immer neu und immer anders versucht er, die angestaubte Kunstform des Zauberns in ein neues Licht zu rücken. In seinem zweistündigen Programm zeigt Endress eine „temporeiche Mischung aus verblüffender Zauberei und totalem Nonsens und spielt mit der Erwartungshaltung der Zuschauer“. Dabei sei er sich für keinen Trick zu schade.

Info

Karten gibt es im Vorverkauf für zehn Euro per Mail unter ticket@kv-sippersfeld.de und unter Telefon 06357 5090128, Abendkasse zwölf Euro.