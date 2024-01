Bei den rheinland-pfälzischen Leichtathletik-Hallenmeisterschaften am vergangenen Sonntag in Ludwigshafen siegte Jonte Jauß vom SV Börrstadt bei den Schülern in seiner Spezialdisziplin, dem Kugelstoßen.

Mit einer persönlichen Bestleistung von 13,47 Metern hielt Jauß in der Altersklasse M15 die Konkurrenz um zwei Meter deutlich auf Distanz. Die Umstellung auf die Drehstoßtechnik macht sich mittlerweile deutlich bemerkbar. Mit seinem dritten Platz im Stabhochsprung mit übersprungenen 2,80 Metern und einem sechsten Platz im Endlauf des 60-Meter-Sprints bestätigte er seine Vielseitigkeit.

Seine Schwester Jördis Jauß lag in der Klasse W14 im Kugelstoßen bis zum sechsten Versuch noch auf Medaillenkurs. Sie schaffte zwar mit 9,13 Metern noch eine bessere Weite, musste sich aber im letzten Versuch mit dem vierten Platz zufrieden geben. Lediglich zwölf beziehungsweise fünf Zentimeter trennten sie von einer Silber- oder Bronzemedaille. Dennoch ist der vierte Platz ein hervorragendes Ergebnis bei den Landesmeisterschaften.