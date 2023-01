Mit einem Paukenschlag startete Jonte Jauß (SV Börrstadt) bei den Pfalz-Hallenmeisterschaften der U 16 in Ludwigshafen in die neue Saison. Der 13-jährige sicherte überraschend mit einer neuen persönlichen Bestleistung von 11,04 Metern im Kugelstoßen den Pfalzmeistertitel. Da strahlte nicht nur Jauß selbst, sondern auch sein Trainer Otto-Erich Juhler.

„Mit solch einem Start in die neue Saison hatte niemand gerechnet. Das war schon eine Überraschung“, meinte Juhler. Keiner der Konkurrenten schaffte bei den U 16 die Zehn-Meter Marke mit der vier Kilogramm schweren Kugel zu übertreffen. Mit Blick auf die am übernächsten Wochenende in Ludwigshafen stattfindenden Rheinland-Pfalz-Meisterschaften rechnet Juhler erneut mit einer vorderen Platzierung seines Schützlings. Dabei wird Jauß bei den Landestitelkämpfen, die ebenfalls in der Leichtathletikhalle des Olympiastützpunktes Rheinland-Pfalz/Saarland in Ludwigshafen stattfinden wird, sowohl im Kugelstoßen als auch im Weitsprung an den Start gehen. Bei den Pfalzmeisterschaften musste sich Jauß bei den M 14 mit 4,78 Metern und dem vierten Platz im Weitsprung zufriedengeben. Lediglich ein Zentimeter fehlte ihm zu Rang drei. Über 60 Meter kam er auf Rang fünf.

Vollmar und Jauß fahren zur Landesmeisterschaft

Ebenfalls für eine Überraschung sorgte seine Vereinskameradin Clara Kunze, die im Dreisprung mit 8,55 Metern ebenfalls eine persönliche Bestleitung schaffte und die Vize-Meisterschaft bei den W 15 sicherte. „Das war schon sensationell, gerade weil Clara momentan kaum Dreisprung trainiert“, erzählt Juhler. Bronze sicherte sich über 800 Meter bei den M 14, Jan Vollmar, der die vier Hallenrunden in 2:35,57 Minuten bewältigte. „Da ist sicherlich noch Luft nach oben“, meint Juhler rückblickend, nachdem Vollmar weit vor der Konkurrenz das Feld anführte und mit dem Sieg im zweiten Zeitlauf am Ende auf Rang drei landete. Bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften in zwei Wochen rechnet Juhler mit einer Top 6 Platzierung von Vollmar über die Mittelstrecke.

Das erfolgreiche Abschneiden des Nachwuchs des SV Börrstadt vervollständigten Ayon Coná-Schielmann mit dem fünften Platz bei den M 15 über die 800m-Distanz in 2:32,55 Minuten. Sechste Plätze belegten Clara Kunze bei den W 15 über 300 Meter in 50,95 Sekunden und die die 4x100m Staffel in der Besetzung Ayon Coná-Schielmann, Jonte Jauß, Leonard Jung und Jan Vollmar bei den M 16.