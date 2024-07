Die gute Jugendarbeit bei den Bogenschützen der TuS Landsberg Obermoschel hat auch in Mainz bei den Landesmeisterschaften des Pfälzischen Sportschützenverbandes im Bogenschießen im Freien Früchte getragen.

Jonathan Haage aus Niedermoschel wurde mit dem Blankbogen mit 356 Ringen Landesmeister in der Jugendwertung. Er deklassierte seinen Konkurrenten Jonas Bauer vom SV Hettenhausen, der 259 Ringe erzielte. In der Schülerwertung A konnte der 2011 geborene Jakob Köhler mit 493 Ringen seinen im Vorjahr geholten Meistertitel nicht wiederholen, er erreichte diesmal den zweiten Platz. Fünfte wurde hier Anna Sophie Sittel mit 383 Ringen. Bei den Herren erreichte Ralf Haage mit 442 Ringen den sechsten Rang, in der Seniorenwertung belegte Armin Rolland mit 449 Ringen den dritten Platz. In der Masterklasse kam Michael Ballin mit 501 Ringen auf den siebten Platz, Torsten Erking wurde 13. (402).

Zweiter in Mannschaftswertung

In der Mannschaftswertung mit dem Blankbogen kamen Michael Ballin (501), Armin Rolland (449) und Torsten Erking (402) mit insgesamt 1352 erzielten Ringen auf den zweiten Rang hinter dem TFC Kaiserslautern (1380 Ringe). Abteilungsleiter Sascha Sittel zeigte sich zufrieden mit dem Abschneiden, zumal einige Schützen wegen anderer Termine in Mainz nicht teilnehmen konnten.