Die Radsportler standen, eine Woche vor Beginn der Tour de France, am Wochenende bei den Deutschen Straßenmeisterschaften in Stuttgart besonders im Fokus. Jonas Rapp aus Alsenz zeigte dabei am Sonntag bei den Männern eine klasse Leistung und erreichte am Ende bei heißen Temperaturen einen ausgezeichneten zehnten Platz.

Er lag im Gesamtklassement 3:05 Minuten hinter dem Sieger und Deutschen Meister Maximilian Schachmann vom Bora-Hansgrohe-Team. Coronabedingt waren keine Zuschauer zugelassen. Rapp ging für seine österreichische Hrinkow-Advarics Cycleang-Mannschaft an den Start. 198 Teilnehmer fuhren um den nationalen Titel bei den Straßenradmeisterschaften. Insgesamt waren 25 Runden auf dem etwa sieben Kilometer langen Rundkurs – insgesamt 185 Kilometer – zu bewältigen.