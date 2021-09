Toller Erfolg für Jonas Rapp: Der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) hat ihn ins deutsche Nationalteam für die Straßen-Europameisterschaften berufen. Insgesamt wurden 38 Radsportler in den Klassen Elite, U19 und U23 für die Titelkämpfe vom 8. bis 12. September in Trient (Italien) vom BDR nominiert. Rapp startet mit sieben weiteren deutschen Radsportlern im Straßenrennen.

Die Berufung ins deutsche Team hat dem Alsenzer wohl Flügel verliehen. So triumphierte Rapp bei der Europe-Tour Rundfahrt Giro della Regione Friuli Venezia Giulia in Italien am Wochenende bei der Königsetappe und konnte mit einem Höllenritt auf den letzten 14,4 Kilometer des Berganstieges auf den Piancavallo (7,8 Prozent Steigung) einen überlegenen Solo-Sieg und das Trikot des Gesamtführenden übernehmen.

Der Bergspezialist hatte am Ende noch die nötige Kraft für eine entscheidende Attacke knapp 1,5 Kilometer vor dem Ziel, um so seinen spanischen Konkurrenten deutlich hinter sich zu lassen. Am Sonntag beim Finale der 57. Auflage des Giro del Friuli, bei dem es von Mortegliano über 157 Kilometer nach Pordenone ging, ließ er sich das große Ziel, den Toursieg, nicht mehr nehmen und gewann die traditionsreiche Rad-Rundfahrt auch mit Unterstützung seiner Teamkollegen der österreichischen Hrinkow-Advarics-Mannschaft.

Damit war die Sensation des Tages perfekt. Mit einem Geschwindigkeitsschnitt von 48,7 Kilometer auf der relativ flachen Schlussetappe siegte der Alsenzer vor dem Spanier Felix Jose Parra.