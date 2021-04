Alsenz. Rad-Profi Jonas Rapp ist bei der Belgrade-Banjaluka am Wochenende bei der Königsetappe auf Rang acht vorgefahren. Auf der Schlussetappe am Sonntag setzte er sich dann richtig in Szene.

Auf der 163,5 Kilometer langen Schlussetappe wurden alle Trikots neu vergeben. Für die Bilder des Tages sorgte dabei Jonas Rapp. Der Profi des österreichischen Teams Hrinkow Advarics Cycleang begab sich auf eine 110 Kilometer lange Solo-Flucht. Nachdem er damit auch die Punkte der Sprintwertung mitnahm, beendete er die Rundfahrt auf Rang zwei in der Punktewertung. Erst durch das Zusammenarbeiten der sprintstarken Teams konnte Rapp 25 Kilometer vor dem Ziel gestellt werden. Im Massensprint gewann dann Mihkel Räim (Mazowsze Serce Polski), vor Andrea Guardini (Giotti Victoria – Savini Due) und Leonardo Marchiori (Androni Giocattoli – Sidermec).

Der Este Räim sicherte sich mit seinem Tagessieg auch das gelbe Trikot des Gesamtführenden und gewann die Rundfahrt.

Rapp konnte sich auch am Vortag bei der Königsetappe beweisen. Aufgrund zweier anspruchsvoller Anstiege inklusive einer Bergankunft wollte das Peloton lange keine Spitzengruppe zulassen. Extrem hart wurden die ersten Kilometer der dritten Etappe am Samstag ausgefahren. Erst bei Halbzeit konnten sich mehrere Fahrer lösen. Das Hauptfeld setzte aber nach und so wurde die Spitze fünf Kilometer vor dem Ziel wieder gestellt. Beim Sprint-Sieg von Daniel Auer (WSA KTM Graz) wurde Rapp Achter.

Hrinkow Advarics Cycleang wird nächstes Wochenende beim 2. Bundesligarennen in Nenzing wieder im Einsatz sein.