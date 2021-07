Bei der Sibiu Cycling Tour, einem Radrennen in Rumänien, ging der Sieg beim Prolog am Samstag an Pascal Ackermann vom deutschen Team Bora-hansgrohe. Jonas Rapp aus Alsenz hatte dabei Pech, liegt aber dennoch unter den Top 10 des bisherigen Klassements.

Beim Zeitfahren in Piata Mare hatte der Alsenzer Jonas Rapp Pech. Als vorletzter Starter musste er bei Starkregen auf die Strecke. Auf dem rutschigen Kopfsteinpflaster war eine Spitzenzeit im Prolog so unmöglich. Besser lief es für den 26-Jährigen am Sonntag beim ersten Tourtag. Hier wartete nach etwa 178 Kilometern mit der Bergankunft in Paltinis die erste große Prüfung für ihn und sein österreichisches Team. Rapp hielt auf dem 15,4 Kilometer langen Schlussanstieg mit den Besten mit und fuhr am Ende Rang sieben ein, 28 Sekunden hinter dem Sieger. Damit war er bester Deutscher im Tagesklassement. Am Montag kam er bei der nächsten Bergankunft am Balea Lac erneut als Siebter ins Ziel. Rapp liegt nach seinen guten Platzierungen auf Position acht in der Gesamtwertung. 1:26 Minuten trennen ihn von der Spitze.

Am heutigen Dienstag steht die Schlussetappe an, mit ihrem eher welligen Verlauf ist sie etwas für die Sprinter. Insgesamt absolvieren die Radfahrer bei der Sibiu-Tour 573,2 Kilometer.