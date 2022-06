Jonas Rapp startet am Wochenende bei den deutschen Meisterschaften der Straßenradfahrer, die diesmal im Sauerland stattfinden. Krankheitsbedingt ist eine Prognose aber noch schwierig.

Die „Sauerlandrundfahrt“ trägt in diesem Jahr den Namen der nationalen Titelkämpfe und verspricht Spannung und Stimmung vom ersten bis zum letzten Kilometer. Der Alsenzer startet am Sonntag kurz nach 10 Uhr bei den Männern. Die Strecke über 210 Kilometer führt von Arnsberg-Neheim zum „König“ der Sauerländer Berge, dem auf etwa 842 Meter Höhe liegenden „Kahlen Asten“, rund drei Kilometer von der Wintersportgemeinde Winterberg entfernt gelegen. Ob die zahlreichen Bergwertungen zu einer „Partymeile“ für Rapp werden, wird sich dann zeigen. Denn der Alsenzer hat sich nach seinem Gewinn bei der „Tour de Malopolska“ und dem vierten Platz bei der Oberösterreich-Tour eine Grippe eingefangen und schlägt sich noch damit herum. Er sei froh, dass es kein Corona ist, alle Tests seien bislang negativ gewesen, erzählt er. So hofft er darauf, die Krankheit bis Sonntag überwunden zu haben und dann eine gute Leistung zeigen zu können, vor allem auch wieder wie zuletzt bei den Bergwertungen.