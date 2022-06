Gleich ein dreifacher und großer Erfolg für den Alsenzer Radprofi Jonas Rapp: Der 27-Jährige gewann nicht nur die Bergwertung des drei Etappen umfassenden UCI-Rennens „Tour of Malopolska“ in Polen, sondern gewann am Ende auch die Gesamtwertung.

Gemeinsam mit seinen Mannschaftskollegen vom österreichischen Team Hrinkow Advarics Cycleang sicherte sich Rapp auch die Mannschaftswertung am Pfingstsonntag. Dem Alsenzer Bergspezialist kam bei der dritten und letzten Etappe des Rennens, der Königsetappe, die schwere Bergankunft entgegen. Er sicherte sich den Sieg in Przehyba als Solist. Bereits 30 Kilometer vor dem Ziel dezimierte sich im hügeligen Gelände das Feld stark. Das Team Hrinkow sorgte für enorm hohes Tempo und übernahm auch am Schlussanstieg die Verantwortung.

Mit seinem Sieg distanzierte Rapp seinen italienischen Konkurrenten Walter Calzoni, der nach der zweiten Etappe noch mit einer Sekunde Vorsprung auf Rapp in der Gesamtwertung vorne lag, deutlich. Am Ende nahm er ihm am schweren Schlussanstieg 53 Sekunden ab. Der Italiener wurde am Ende Fünfter.

Rapp war superzufrieden mit sich und seinem Team. „Ich möchte mich bei meinen Mannschaftskollegen und allen Betreuern bedanken. Die harte Arbeit hat sich bezahlt gemacht. Wir haben uns richtig stark präsentiert. Und ich bin froh, dass ich uns am Schluss mit dem Sieg für unsere Leistung belohnen konnte“, sagte Rapp. Er und sein Team gehen nächste Woche bei der Oberösterreich-Rundfahrt damit als Top-Favoriten an den Start.