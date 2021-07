Alsenz. Der Alsenzer Radprofi Jonas Rapp belegte bei der internationalen UCI Sibiu Cycling Tour im Gesamtklassement Rang acht bei insgesamt 148 Teilnehmern. Er wurde damit bester deutscher Radfahrer in der drei Etappen langen Tour. Das deutsche Bora-hansgrohe-Team wurde seiner Favoritenrolle gerecht und holte sich mit Pascal Ackermann im Sprint bei der abschließenden Etappe den dritten Sieg. Rapp landete in einem Pulk von 15 Fahrern mit einem Fünf-Sekunden-Rückstand auf Ackermann auf dem 20. Rang. Der Gesamtsieg ging an den Italiener Giovanni Aleotti (Bora-hansgrohe).