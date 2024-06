Der Alsenzer Radprofi Jonas Rapp hat erneut mit einem guten Ergebnis bei einem UCI-Etappenrennen auf sich aufmerksam gemacht.

Der Profi des österreichischen Teams Hrinkow Advarics belegte bei der „Tour of Malopolska“ in Polen, die am Sonntag endete, den dritten Rang im Gesamtklassement. Rapp bewies bei der finalen Königsetappe am Sonntag vor allem auf den letzten 2182 Höhenmetern einmal mehr seine schon oft bewiesenen besonderen Kletterqualitäten am Berg und musste am Ende nur zwei Konkurrenten bei der letzten Etappe den Vortritt lassen.

Gute Teamleistung

Das reichte aus, um auch im Gesamtklassement auf dem dritten Platz zu landen. „Die Mannschaft hat super für mich gearbeitet und mich in den Anstieg geführt“, sagte der 29-Jährige. „Selbst wenn ich den zweiten Platz belegt hätte, wäre eine bessere Platzierung im Gesamtklassement nicht mehr möglich gewesen. Von dem her bin ich zufrieden“, so Rapp. Er verpasste im Zielsprint nur um Zentimeter den zweiten Platz. 2022 konnte der Alsenzer die „Tour of Maloposka“ für sich entscheiden. Auf Rapp wartet nun mit seinem Team das „Heimspiel“ bei der Oberösterreich-Rundfahrt, die am 13. Juni mit dem Prolog in Linz startet.