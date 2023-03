Der Alsenzer Jonas Rapp startete bei der Tour de Taiwan erfolgreich in die noch junge Radfahr-Saison. Auf der fünften und letzten Etappe am Donnerstag holte der Nordpfälzer als aktivster Fahrer das Weiße Trikot. In der Gesamtwertung erreichte er den neunten Rang unter 94 Radprofis. Zudem wurde er Zweiter der Bergwertung. Das österreichische Team Hrinkow Advarics Cycleang, für das Rapp auch diese Saison fährt, landete in der Teamwertung auf Rang zwei. moh Rapp startet am Wochenende, 19. März beim Grand Prix Slovenian Istria und am 23. März beim Großen Preis von Nova Gorica in Slowenien.