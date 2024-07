Jochen Stoll aus Gehrweiler dominiert derzeit in der Deutschen Bergmeisterschaft. Dies unterstrich er auch am vergangenen Wochenende beim Homburger Bergrennen.

In Homburg gewann der 40-jährige Jochen Stoll die Klasse der Tourenwagen mit Motoren über 3000 Kubikzentimeter Hubraum nach drei fast zeitgleichen Durchgängen mit einem sensationellen Vorsprung von 9,868 Sekunden auf eine Konkurrenz, die nicht zu unterschätzen war.

Mit dem Porsche 991 GT 3 war Stoll zugleich schnellster Pilot aller Tourenwagenfahrer. Im Gesamtergebnis war dies Rang sechs hinter fünf Rennsportfahrzeugen und Formel-Rennwagen. „Material und Fahrer stimmen und bilden eine Einheit“, urteilt die Fachwelt, die in Homburg recht stark vertreten war. Ziel des Kraftfahrzeugmechanikermeisters aus der Nordpfalz ist dieses Jahr der Titel, der Gewinn der Deutschen Bergmeisterschaft. Vize-Meister war er bereits und nun soll der große Titel her. Die Chancen stehen aufgrund der bisherige Erfolge nicht schlecht und mit dem Erfolg in Homburg ist er seinem Ziel erneut ein Stück näher gekommen. Bereits Ende Juli steht die nächste Herausforderung an, das Bergrennen Rhön-Hauenstein.

Mit dabei in Homburg war auch sein Vater Volker Stoll, der im Peugeot 306 im Motalin-Berg-Cup an den Start ging und dabei seine fahrerischen Fähigkeiten unter Beweis stellte. Dabei handelte es sich um eine Gleichmäßigkeitsprüfung, die er mit Rang acht abschloss und Punkte zu dieser Pokalwertung einfuhr.