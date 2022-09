In der kommenden Woche geht die beliebte, seit vielen Jahren von Gerda Gauer organisierte Initiative „Job aktiv“ in eine neue Runde. Dabei erhalten Schülerinnen und Schüler ab der 8. Klasse jeweils von 9 bis 12 Uhr aus erster Hand Einblicke in verschiedene Ausbildungsberufe. Auftakt ist am Mittwoch, 21. September, im Waldhotel Eisenberg, exakt eine Woche darauf geht es in das Parkhotel Schillerhain. Bei beiden Gastronomiebetrieben besteht die Möglichkeit, sich zu Hotel- beziehungsweise Restaurantfachkräften oder zur Köchin/zum Koch ausbilden zu lassen.

Am Mittwoch, 12. Oktober, erhalten die Schülerinnen und Schüler bei der Firma Borg Warner in Kirchheimbolanden Informationen über die Berufe Mechatroniker/in, Zerspanungsmechaniker/in und Fertigungsmechaniker/in. Zum Abschluss der diesjährigen Reihe ist für Dienstag, 8. November, ein Besuch bei der Dyckerhoff AG in Göllheim vorgesehen. Hier wird die Lehre zum beziehungsweise zur Industriemechaniker/in, Verfahrensmechaniker/in, Baustoffprüfer/in und Industriekaufmann/-frau vorgestellt. Weitere Informationen gibt es bei „Job-aktiv-Managerin“ Gerda Gauer per E-Mail an gerda.gauer@t-online.de oder unter Telefon 06357 2893. Bei ihr können sich Interessierte auch für die Teilnahme anmelden.