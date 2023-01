Auch 2023 wird das Projekt „Job action“ der Gemeinnützigen Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft (GBQ) des Donnersbergkreises fortgesetzt. Ziel ist es, junge Menschen fit für den Arbeitsmarkt zu machen.

Die Maßnahme richtet sich an Menschen unter 25 Jahren, die sich aktuell weder in Schule, Ausbildung oder Arbeit befinden. Sie sollen im persönlichen sowie im handwerklichen Bereich qualifiziert werden. Ein Einstieg sei jederzeit möglich, teilt die Kreisverwaltung mit.

Seit 2005 arbeitet die GBQ eng mit dem Jobcenter Donnersbergkreis zusammen, auch mit anderen sozialen Diensten und Einrichtungen bestehen Kooperationen. Die Gesellschaft verfügt über zwei Standorte in Alsenz und Marnheim. Sie verfüge durch langjährige Tätigkeiten über ein breites Spektrum an Erfahrung und Knowhow in der Qualifizierung und Beschäftigung Langzeitarbeitsloser in unterschiedlichen Berufsfeldern, so die Kreisverwaltung. „Wir möchten gerade auch diesen Menschen helfen, wollen sie beim Übergang in Arbeit und Ausbildung unterstützen“, sagt Judith Schappert, Büroleiterin der Kreisverwaltung und Geschäftsführerin der GBQ.

Bei diesem Personenkreis bestehe oftmals eine große Distanz zum Arbeits- und Ausbildungsmarkt. Aufgrund der persönlichen Voraussetzungen und der Vielzahl an Vermittlungshemmnissen seien diese junge Menschen oft nicht zu erreichen. Um das zu ändern, wird 2023 das Projekt „Job Action“ fortgesetzt. Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern soll eine zu ihren individuellen Bedürfnissen passende Unterstützung geboten werden. Durch die Arbeit in der Maßnahme soll ihr Selbstwertgefühl gestärkt werden.

Gemeinsame Projekte mit Forstamt Donnersberg

2022 war „Job Action“ mit dem Aufstellen von Relaxliegen auf dem Schulhof der Georg-von-Neumayer-Schule in Kirchheimbolanden abgeschlossen worden. Dieses Jahr sind gemeinsame Projekte mit dem Forstamt Donnersberg vorgesehen. Dabei soll Natur erlebbar und anderen Menschen zugänglich gemacht werden – so beim Abenteuerspielplatz und Park der Sinne in Dannenfels. Weitere Inhalte sind: erlebnispädagogische Teambuilding-Veranstaltungen, Schulungen zum Thema „Wie gehe ich mit meinem Geld um?“ oder „Wie führe ich einen Haushalt?“, die Förderung der individuellen Berufswegplanung, Berufsorientierung und Bewerbertraining, die Teilnahme an Sprachkursen und PC-Schulungen, das Trainieren von so genannten „Softskills“ wie Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit, eine individuelle sozialpädagogische Betreuung und betriebliche Praktika.

Gefördert wird das bis Jahresende befristete Projekt durch das Land aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus und kofinanziert von der EU, zudem unterstützt vom Jobcenter und dem Landkreis Donnersberg.

Info

Weitere Infos bei Sabrina Mahler, Telefon 06352 7190670, per E-Mail an info@gbq.donnersberg.de sowie im Internet unter www.gbqdonnersberg.de.