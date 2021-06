Am Freitagabend geht die Fußball-Europameisterschaft mit dem Auftaktspiel Türkei gegen Italien los. Und damit startet auch endlich unser diesjähriges Tippspiel. Unser Redaktionstipp, der von Redakteur Rainer Knoll gegeben wurde: Italien gewinnt 1:0. Mit den Tipps für die einzelnen Partien ist immer Zeit bis kurz vor dem Anpfiff. Nur noch bis Freitagabend, 21 Uhr, können die Bonusfragen beantwortet werden – etwa: Wer wird Europameister? Wer stellt den Torschützenkönig? –, mit denen noch weitere Punkte gesammelt werden können. Alle, die mitmachen wollen, sollten sich also schnell noch am Freitag registrieren.

Zum Mitmachen einfach unsere Donnersberger EM-Arena besuchen. Dort findet sich ein Link zu unserem Tippspiel, bei dem man sich einzeln oder in Gruppen mit E-Mail-Adresse und selbst gewähltem Passwort registrieren und sich einen Spielernamen ausdenken kann. Und nicht vergessen, für den Gewinner gibt es ein FCK-Trikot mit Unterschriften und auch die anderen Spieler bis zum zehnten Platz erhalten tolle RHEINPFALZ-Preise.