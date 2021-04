Die Wahl zum Donnersberger Sporthelden der Coronakrise läuft auf Hochtouren: Etwa 1250 Leserinnen und Leser haben bereits online ihre Stimme abgegeben. Noch bis Sonntag, 9. Mai, steht die Abstimmung offen. Teilnehmer können selbst etwas gewinnen.

Die Idee: Normalerweise würden DIE RHEINPFALZ und der Donnersbergkreis die Sportlerin, den Sportler und die Mannschaft des Jahres wählen lassen und auszeichnen. Doch im vergangenen Jahr machte die Corona-Pandemie einen normalen Sportbetrieb weitgehend unmöglich.

In vielen Vereinen war das Engagement dennoch groß, um für die Mitglieder, gerade auch für die Kinder, ein Sportangebot anbieten zu können – unter veränderten Voraussetzungen, online, mit zahlreichen Hygieneregeln. Besondere Aktionen sorgten teils zusätzlich für einen Moment der Freude in einer schwierigen Zeit. Diesen Einsatz wollen der Donnersbergkreis und DIE RHEINPFALZ prämieren und suchen die „Sporthelden der Coronakrise“. Zehn Kandidaten stehen zur Wahl.

Bislang nahmen circa 1250 Leserinnen und Leser an der Online-Abstimmung teil. Die Coupons sind noch nicht ausgewertet. Bei der vergangenen Sportlerwahl gaben am Ende des Abstimmungszeitraums insgesamt 2617 Personen ihre Stimme ab.

Noch bis Sonntag, 9. Mai, kann für den eigenen Sporthelden gestimmt werden, entweder unter www.rheinpfalz.de/sportheldenwahl-donnersbergkreis oder per Original-Coupon, der in der RHEINPFALZ veröffentlicht wurde und in den nächsten Tagen erneut erscheint. Die ausgefüllten Coupons werden an DIE RHEINPFALZ - Redaktion Kirchheimbolanden, Schlossstraße 8, 67292 Kirchheimbolanden, geschickt.

Die Helden werden mit Geldpreisen der Sparkasse Donnersberg und Greiner Schaltanlagen belohnt. Auch wer abstimmt, kann gewinnen: DIE RHEINPFALZ verlost ein Tablet.

Die Kandidaten