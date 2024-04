Das kurze, schöne Frühlingsintermezzo ist erst einmal vorbei: Die Temperaturen sinken und es wird wieder regnerischer.

Ein umfangreicher Tiefdruckkomplex über Nord- und Mitteleuropa sorgt für sehr launisches Wetter in unserer Region. Die von Nordwesten heranströmende Luftmasse drückt die Temperaturen empfindlich nach unten. Bis zur Wochenmitte entfernt sich das große Tief Richtung Kontinent. Am Rande des nahezu ortsfesten Atlantikhochs rutschen aber von Nordwesten weitere Störungsgebiete nach, die das Wetter weiterhin wechselhaft und frisch gestalten werden.

Vorhersage

Montag: Kurze freundliche Abschnitte wechseln sich mit durchziehenden kompakten Wolkenfeldern ab. Vor allem am Nachmittag und frühen Abend treten Regengüsse auf, welche die anfangs noch milden Temperaturen deutlich nach unten drücken. Außerdem bläst zeitweise ein lebhafter und böiger Wind.

Dienstag: Es gibt einen typisch aprilwettrigen Mix aus Sonne und Wolken. Es können Schauer auftreten. In der kühlen Luftmasse mischen sich auch teilweise Graupelkörner und nasse Schneeflocken unter die Tropfen. Der ruppige Wind flaut bis zum Abend insgesamt ab.

Mittwoch: Bei windschwacher Wetterlage entwickeln sich mit etwas sonniger Einstrahlung in der labilen Luftmasse mächtige blumenkohlartige Wolken, die sich in Form von Schauern entladen. Örtlich kann es dabei auch blitzen und donnern. Teilweise gehen auch Graupel- oder Schneeregenschauer nieder. Bei längerem nächtlichem Aufklaren droht stellenweise leichter Frost.

Donnerstag: Es gibt zunächst einige größere Aufheiterungen, bevor sich die Wolkendecke im Tagesverlauf wieder verdichtet. Bis auf wenige Schauer sollte es jedoch trocken bleiben. Die Temperaturen verändern sich kaum. In der Nacht auf Freitag zieht von Nordwesten neuer Regen auf.

Weiterer Trend

Am Freitag, sowie am Wochenende stellt sich weiterhin Aprilwetter mit einer Mischung aus Sonne und Schauerwolken ein. Die Temperaturen steigen bis Sonntag wieder an, bevor sie in der neuen Woche voraussichtlich wieder sinken.