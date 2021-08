Der aus dem Exoten-Tierpark Rockenhausen entlaufene Affe befindet sich mittlerweile bei Niederkirchen. Tierpark-Betreiber Andreas Spieß teilte am Mittwochnachmittag auf RHEINPFALZ-Nachfrage mit, dass der Makake am Montag zunächst in Rockenhausen gesichtet worden sei, bevor er seine Wanderung nach Niederkirchen fortsetzte. Dort hätten Passanten den Makaken vor dem Dorf gesehen. Als Spieß im Norden des Landkreises Kaiserslautern eintraf, sei das Tier aber schon wieder im Wald verschwunden gewesen. Auch hier habe er wieder eine Lebendfalle aufgestellt. Vor fast einem Monat ist der Affe aus seinem Gehege in Rockenhausen ausgebrochen. Danach war er in Katzenbach und schließlich in der Nähe des Zoar-Stammsitzes gesichtet worden. Zuletzt hatte er bei Reipoltskirchen Quartier bezogen.