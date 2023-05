Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Dienstag wurde die neue Kleiderstube in Rockenhausen eröffnet sowie, nach langer pandemiebedingter Schließung, die Tafel in Kirchheimbolanden wiedereröffnet. Träger beider Einrichtungen ist der DRK-Kreisverband. Aber schon ab März konnten in dem DRK-Haus in der Bezirksamtsstraße 1 in Rockenhausen nach Terminvereinbarung gebrauchte Kleider abgegeben und abgeholt werden.

„Es ist wichtig, dass Angebote geschaffen werden“, sagt Frederic Grange, Geschäftsführer des DRK-Kreisverbandes. Die Idee der Kleiderstube in Rockenhausen hatte die