Die Zahl der an Corona erkrankten Menschen im Donnersbergkreis ist erneut gestiegen. Weiterhin ist Eisenberg der Schwerpunkt der Pandemie im Kreisgebiet, denn dort leben 14 von 16 Erkrankten.

Wie das Gesundheitsamt am Donnerstag mitteilte, wurden im Donnersbergkreis insgesamt 175 SARS-CoV-2-Infektionen registriert. Davon gelten 153 Menschen als genesen, sechs sind im Zusammenhang mit der COVID-19-Erkrankung verstorben. Einer der Erkrankten befindet sich in kritischem Zustand und wird stationär behandelt.

Zu den aktiven Fällen zählen ein Schüler und eine Lehrkraft der Berufsbildenden Schule sowie ein Schüler der Gutenbergschule in Göllheim. Von den Kontaktpersonen aus dem schulischen Umfeld der BBS wurde bisher niemand positiv getestet. Ein Teil der Ergebnisse stehe allerdings noch aus, hieß es am Donnerstag. Auch die Kontaktpersonen an der Gutenbergschule werden derzeit getestet. Der Donnersbergkreis verzeichnete in den vergangenen sieben Tagen einen Zuwachs von zwölf positiv getesteten Fällen.