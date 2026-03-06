Landesligist SV Kirchheimbolanden will den Sieg bei der SG Rieschweiler am Sonntag (15 Uhr) vergolden. Er empfängt die Sportfreunde Bundenthal – und ist haushoher Favorit.

„Auch wenn die Bundenthaler derzeit nur auf dem drittletzten Tabellenplatz stehen und ja nach der Saison in der C-Klasse einen Neuanfang machen wollen. Ich finde, das Spiel ist schwieriger als die Partie zuletzt gegen Rieschweiler“, sagt der Kirchheimbolander Coach, der klarmacht: „Wir müssen mit der richtigen Einstellung in die Begegnung. In Rieschweiler haben wir eine ganz tolle Partie abgeliefert. Es wäre schade, wenn wir uns nun drei Punkte abknöpfen lassen. Klar ist: In diesem Spiel zählen für uns eigentlich nur drei Punkte.“

Riemer hat mittlerweile einen kompletten Kader. Simon Bumb und Angreifer Henrik Hillesheim fehlten am vergangenen Wochenende beim Auswärtssieg in Rieschweiler noch, weil sie im Urlaub weilten. „Beide haben wieder mittrainiert und stoßen dazu“, sagt Riemer, der betont: „Am Wochenende haben wir mal den Fall, dass ich Akteure aus dem Kader streichen muss. Für einen Trainer ist das eben schon eine ideale Situation. Wir haben einen Konkurrenzkampf. Jeder weiß, wenn er im Training nicht Gas gibt, ist er beim nächsten Spiel auf jeden Fall draußen.“

Nicht in Rückstand geraten

Die Sportfreunde Bundenthal haben angekündigt, ihre Mannschaft am Saisonende aus der Landesliga abzuziehen. Derzeit steht das Team mit 15 Punkten auf dem drittletzten Tabellenrang. Doch Auflösungserscheinungen sind bei den Südwestpfälzern nicht zu erkennen. Am vergangenen Wochenende verloren die Sportfreunde zwar zu Hause gegen den SV Rodenbach mit 1:3, doch das Team von Trainer Sebastian Reinert verkaufte sich ordentlich. Allerdings: Die Bundenthaler hatten nur zwei Auswechselspieler auf der Bank. „Wichtig wird es sein, dass wir nicht in Rückstand geraten“, sagt SVK-Trainer Riemer und betont: „Die Bundenthaler haben sehr schnelle Spieler im Aufgebot, da müssen wir aufpassen.“

In der Vorrunde kam der SV Kirchheimbolanden in Bundenthal zu einem 3:0-Erfolg. In der vergangenen Spielzeit feierten die Donnersberger gegen die Sportfreunde einen 3:1-Sieg. Mit einem Sieg könnte der SV Kirchheimbolanden, der derzeit mit 28 Punkten auf dem siebten Rang steht, weitere Plätze gutmachen. Der Ligasechste SV Rodenbach und der Fünfte TSG Trippstadt (beide 29 Zähler) liegen in Schlagdistanz.