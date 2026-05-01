In der Stadthalle stieg in der Nacht auf den 1. Mai eine Feier, organisiert von zwei Kirchengemeinden. Was das Besondere an der Veranstaltung ist.

Festivalstimmung lag in der Luft, als in der „Hexennacht“ die Stadthalle an der Orangerie zur Bühne der „Jesus Night“ wurde. Rund 1000 Besucher strömten in das kulturelle Zentrum – darunter nicht nur gläubige Christen, sondern auch viele Neugierige. Die Veranstaltung, organisiert von engagierten Mitgliedern der Freien evangelischen Gemeinde Kirchheimbolanden und der Chara Gemeinschaft Gerbach, hat sich längst einen festen Platz im Terminkalender erobert.

Mit energiegeladenen Live-Bands, moderner Bühnentechnik und eindrucksvoller Lasershow verwandelte sich der große Saal in eine mitreißende Konzertarena. Gleichzeitig bot der Ostflügel Raum für gemeinsames Singen: Dicht gedrängt stimmten junge Menschen, begleitet von Gitarren, moderne christliche Songs an. Ursprünglich als Gegenpol zur „Hexennacht“ gedacht, hat sich die „Jesus Night“ zu einer zeitgemäßen Alternative entwickelt.

Neben der ausgelassenen Atmosphäre blieb Raum für Besinnung: Eine Gebetsecke am Kreuz lud dazu ein, zur Ruhe zu kommen. Die Mischung aus Musik, Gemeinschaft und Glauben traf spürbar den Nerv der Besucher – und setzte ein leuchtendes Zeichen weit über die Pfalz hinaus.