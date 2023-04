Mit einem Konzert jungen Menschen den Glauben näher bringen: Das wollen die Veranstalter der „Jesus Night“, die am Sonntag, 30. April, erstmals nach der Corona-Zwangspause wieder in der Kirchheimbolander Stadthalle über die Bühne gehen wird. Der Termin ist bewusst gewählt.

Vier Jahre ist es her, dass die „Jesus Night“ letztmals in vollem Umfang in der Stadthalle Kirchheimbolanden stattfinden konnte. Komplett pausiert habe das Projekt in der Zwischenzeit aber nicht, erzählt Jannik Fröhlich von der Gemeinschaft Chara, die gemeinsam mit der Freien evangelischen Gemeinde Kirchheimbolanden (FeG) das Event organisiert. So gab es 2020 und 2021 jeweils ein Livestream-Angebot, zusätzlich konnten vor zwei Jahren rund 50 Leute direkt vor Ort dabei sein. 2022 waren dann bei einem Konzert der FeG immerhin 250 Personen zugelassen.

Jetzt freuen sich die Organisatoren, dass 30. April, wieder bis zu 1000 Jugendliche und junge Erwachsene die Veranstaltung besuchen dürfen. Wie viele es am Ende tatsächlich sein werden, sei schwer zu schätzen, sagt Fröhlich – schließlich sei keine Anmeldung notwendig. 2019 seien es rund 800 Besucher gewesen, nun rechne man wieder mit 600 bis 1000 Gäste.

Erstmals Gruppe aus England dabei

Vier Gruppen werden auftreten: Neben den Kickoff DJs und den Rappern Mainaim & W3R sorgen die Lobpreisband Chara Worship sowie die Band LZ7 für die Musik. Letztere nimmt für das Konzert sogar den Weg von Manchester nach Kibo auf sich – die ersten internationalen Gäste bei der „Jesus Night“. Ein Grund dafür sei, dass es an deutschen Alternativen fehle, gesteht Jannik Fröhlich: „Es ist schwieriger geworden, Bands zu finden.“ Im Bereich christlicher Musik sei die Auswahl ohnehin beschränkt, die Pandemie habe ihr Übriges getan, die Suche weiter zu erschweren.

Ein neunköpfiges Organisationsteam habe sich seit einem halben Jahr regelmäßig getroffen, berichtet Fröhlich. Zusätzlich werden an dem Abend rund 100 freiwillige Helferinnen und Helfer im Einsatz sein. Neben der Buchung der Halle und der Suche nach Bands suchten die Helfer auch nach Sponsoren. Denn wegen der fehlenden Eintrittsgelder müssen für das Konzert andere Wege gefunden werden, um die Kosten zu decken. Rund zehn Prozent übernehmen hierbei Sponsoren, der größte Teil werde jedoch durch Spenden finanziert.

Zeigen, dass Glaube auch modern und cool sein kann

Wozu aber der ganze Aufwand? Jannik Fröhlich nennt zwei große Motivationen: Einerseits findet das Event traditionell an Hexennacht statt, bei der viele Jugendliche durch die Straßen ziehen und teils auch Sachbeschädigungen verursachen. „Hierzu wollen wir einen klaren Gegenpol setzen und eine Alternative bieten“, heißt es auf der Homepage der „Jesus Night“. Das Hauptziel sei aber „jungen Menschen zu zeigen, dass es im Glauben auch andere Dinge gibt“ – nicht nur alte Kirchengebäude, so Fröhlich. Man wolle vermitteln, „dass der Glaube nicht nur alt und traditionell ist, sondern auch modern und cool sein kann“.

Der freie Eintritt soll auch jungen Menschen, die bislang keine Berührungspunkte mit dem Glauben haben, die Möglichkeit geben, das Konzert spontan zu besuchen. Einlass ist ab 18.30 Uhr; das Konzert findet in drei Blöcken statt, die um 19.30, 21.30 und 23 Uhr starten. Gegen 0 Uhr, schätzt Fröhlich, wird die Veranstaltung beendet sein. In der Halle gebe es zudem zu günstigen Preisen Essen und Trinken – eine weitere Möglichkeit, das Projekt finanziell zu unterstützen. Zwar liege der Fokus auf Menschen im Alter zwischen 16 und 29 Jahren – willkommen sei aber jeder, gleich welchen Alters, betonen die Veranstalter. Weitere Informationen gibt es online unter www.jesus-night.de.