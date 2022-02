Wie immer ist die Arbeitslosigkreis in der Region mit dem Jahreswechsel angestiegen. Das bestätigt die Arbeitsagentur Kaiserslautern-Pirmasens, die auch für den Donnersbergkreis zuständig ist, in ihrem monatlichen Arbeitsmarktbericht. Dennoch ist etwas anders als sonst.

Wie jedes Jahr waren laut Arbeitsagentur hauptsächlich die Arbeitslosmeldungen aus den witterungs- und saisonanhängigen Bereichen Bau, Verkehr und Gastgewerbe für den Anstieg verantwortlich. Die Agentur betont aber, dass trotz dieses Anstiegs nie zuvor in einem Januar so wenig Arbeitslose gezählt worden seien, wie in diesem Jahr. Es zeige sich, dass Unternehmen in Teilen weiterhin mit dem Kurzarbeiterfeld die Einschränkungen der Pandemie überbrückten und damit ihre Beschäftigten im Unternehmen hielten.

Dieser Trend zeigt sich auch im Donnersbergkreis. Demnach waren dort im Januar 2168 Arbeitslose gemeldet, 126 mehr als im Dezember, aber 419 weniger als im Januar vergangenen Jahres. Die Arbeitslosenquote ist damit im Vergleich zum Januar 2021 um einen Prozentpunkt zurückgegangen. Dem Arbeitgeber-Service wurden in den vergangenen vier Wochen 97 zu besetzende Stellen im Donnersbergkreis gemeldet – fünf weniger als im Dezember, aber 43 mehr als im Januar 2021. Im Bestand sind derzeit 781 offene Stellen.