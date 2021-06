Jamill Sabbagh wurde 1958 in Galiläa am See Genezareth geboren, wo der Großteil seiner Familie heute noch lebt. In Tel Aviv und Mainz studierte er Geographie, Soziologie und Geologie und promovierte an der geowissenschaftlichen Fakultät der Uni Mainz. Derzeit ist er Professor am Geographischen Institut.

Sabbagh lebte mehr als 30 Jahre lang in Albisheim, inzwischen in Kirchheimbolanden. Kommunalpolitisch ist er seit vielen Jahren aktiv, zuerst für die SPD, dann für die Grünen. Derzeit ist er Kreisbeigeordneter und Klimaschutzbeauftragter des Kreises, außerdem Beigeordneter in Kirchheimbolanden. Auch sein sonstiges ehrenamtliches Engagement ist groß. Vor allem der Vorsitz der Donnersberger Initiative für Menschen in Not hat ihn bekannt gemacht.