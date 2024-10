Günstige Zeiten für Sterngucker: Seit Tagen liegen Astronomie-Fans auf der Lauer, in der Hoffnung einen Blick auf den am Donnersbergkreis vorbeirauschenden „Jahrhundert-Kometen“ erhaschen zu können. Unserem Leser Uwe Nielsen ist das nun gelungen und er hat seine Beobachtung am Himmel über dem Donnersberg mit einem Schnappschuss festgehalten. Der Himmelskörper mit dem sperrigen Namen C/203 A3 Tsuchinshan-Atlas, der sich durch einen hellen Schweif auszeichnet, ist erst im vergangenen Jahr von Wissenschaftlern entdeckt worden. Die beste Sicht auf den kosmischen Besucher gab es laut Wissenschaftler Mitte Oktober. Zu diesem Zeitpunkt erreichte er mit 70 Millionen Kilometern seinen geringsten Abstand zur Erde. Die Chance, den Kometen mit bloßem Auge sehen zu können, besteht aber noch bis zum Wochenende. Vorausgesetzt ist ein wolkenfreier Nachthimmel. Danach verschwindet der Schweifstern erst einmal wieder und ist voraussichtlich erst in 80.000 Jahren wieder am Himmelszelt zu sehen.