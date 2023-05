Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Lange war es fraglich, ob das Weingut Schmidt seine Jahrgangsverkostung an Pfingsten durchführen wird. Dann entschied der „Familienrat“, trotz der Pandemie und den damit verbundenen Auflagen an der Tradition festzuhalten. Zwar kamen erwartungsgemäß weniger Besucher als in den Vorjahren, aber diese waren glücklich. Und die Winzer auch.

Seit Jahrzehnten ist es guter Brauch beim Weingut Schmidt, über die Pfingstfeiertage auf das heimische Gelände zur Probe der im Vorjahr erzeugten Tropfen einzuladen. Wegen der Corona-Pandemie