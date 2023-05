Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

14:12 führte der TB Assenheim am Samstagabend zur Halbzeit gegen die Herren der Handball-Region (HR) Göllheim/Eisenberg/Asselheim/Kindenheim. Dank einer bärenstarken zweiten Hälfte kam die HR zu einem letztlich souveränen 29:22-Erfolg in einem hart geführten Spiel, in dem die Gastgeber drei Disqualifikationen kassierten.

Unschöne Szenen spielten sich zwischen Assenheim und den Nordpfälzer Wölfen ab. „Es waren zum Teil eher Jagdszenen, aber kein Handball“, fasste es Trainer Johannes