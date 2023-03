Am Mittwochabend wurde ein 30-Jähriger in einem Lebensmittelladen in der Kaiserslauterer Straße in Rockenhausen bei einem Ladendiebstahl erwischt. Wie die Polizei mitteilt, wollte der aus dem Donnersbergkreis stammende Mann gegen 20.30 Uhr eine Packung Schokoriegel an der Kasse bezahlen. Als die Kassiererin bemerkte, dass seine Jackenärmel stark ausgebeult waren und sie ihn darauf ansprach, händigte er ihr zwei Dosen alkoholhaltige Mischgetränke sowie eine weitere Packung Schokoriegel aus. Im Rahmen der Durchsuchung durch eine verständigte Polizeistreife, wurden in den Ärmeln auch noch drei Proteinriegel aufgefunden. Gegen den Mann wurde eine Strafanzeige erstattet, und ihm wurde ein Hausverbot ausgesprochen.