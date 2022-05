Hat das gute, alte „Ja“ ausgedient? Nicht, dass jetzt jeder nur noch „Nein“ sagen wollte. Nein, darum geht es nicht. Aber offenbar ist heute ein kurzes knackiges „Ja“ nicht mehr wuchtig genug, wenn man Zustimmung ausdrücken will. Das neue „Ja“ heißt: „definitiv“. Oder falls jemand es noch bestimmter haben möchte: „absolut“. Auch „auf jeden Fall“ ist sehr beliebt als „Ja“-Ersatz im zeitgeistigen Sprachschatz, der ja alles plakativer, dramatischer, bombastischer haben möchte. So als Steigerungsform von „Ja“ – „ja“, „jaher“, „am jahesten“. Nein, ich bin absolut der Meinung: Das „Ja“ reicht völlig, wenn man „ja“ sagen will, und spart nebenbei noch Buchstaben und Atemluft. Definitiv.