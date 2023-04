Unter dem Titel „Private Investigations“ sind ab Mittwoch, 3. Mai, anlässlich des Göllheimer Frühjahrsmarkts fotografische Arbeiten von Jörg Vogelsang in der Kleinen Galerie im Kerzenheimer Tor Göllheim zu sehen. Vernissage ist um 19 Uhr am 3. Mai.

Der promovierte Chemiker Jörg Vogelsang stammt aus Lörrach, lebte und arbeitete lange in der Schweiz und wohnt inzwischen seit einiger Zeit auch in Göllheim. Er ist Mitglied im Kunstverein Donnersbergkreis. Schon in seinen Jugendjahren kam Vogelsang in Kontakt mit Fotografie, die für ihn zur wesentlichen künstlerischen Ausdrucksform wurde. Zunächst konzentrierte er sich auf Schwarzweiß-Fotografie, dann ab 2006 vorwiegend auf Arbeiten in Farbe. „Ich arbeite immer in Serien, die aus thematisch zusammenhängenden Bildern bestehen. Ein Schwerpunkt der fotografischen Serien ist das Aufspüren und Sichtbarmachen von Strukturen in natürlichen und anthropogenen Landschaften“, sagt er über seien Arbeit. Die Serien zeigen auch Studien zu Landschaften, Gebäuden, Stadt- und Dorfansichten gelegentlich auch mit politischem Bezug. Vogelsang präsentierte seine Arbeiten in vielen Einzel- und Gruppenausstellungen und initiierte 2016 die Fotobiennale Achern.

Die Ausstellung ist auch am Sonntag, 7. Mai, von 14 bis 17 Uhr sowie am 14. und 21. Mai von 15 bis 17 Uhr und nach Vereinbarung zu sehen, teilt der Kulturverein Göllheim mit. Weitere Infos unter www.joergvogelsangfoto.com.