Lange Zeit hing das Konzert des Jägerchors am Tag vor Heiligabend in der evangelischen Kirche in Rockenhausen an einem seidenen Faden. Nun ist es Gewissheit, dass es stattfindet.

Nach dem letzten Konzert vor der Corona-Pandemie sah es um die Zukunft des Jägerchors Donnersberg – nach eigenen Angaben der älteste, noch bestehende Jägerchor Deutschlands – gar nicht rosig aus. Die Anzahl der Sänger hatte sich deutlich reduziert, der Chor war an seiner Grenze angelangt. „Wir müssen neue Sänger gewinnen und uns verjüngen“, sagte der damalige Erste Vorsitzende Erhard Reiß aus Gauersheim. Zunächst sah es nicht danach aus. „Doch in jüngster Zeit konnte singender Nachwuchs dazu gewonnen werden. Aus 15 sind 24 Stimmen geworden. Der Jägerchor ist wieder singfähig“, sagt Reiß.

Die größere Mitgliederanzahl bringt eine räumliche Veränderung mit sich. Das „Schwalbennest“ in Marienthal war zu klein geworden. Deshalb finden die Chorproben nun im Bürgerhaus in Katzenbach statt. „Durch die Verstärkung hat der Chor wieder einen ganz anderen Klang“, berichtet Chorleiter Stefan Weber erfreut.

Advents- und Weihnachtslieder

Er und die Chormitglieder sind schon voller Vorfreude auf den 23. Dezember, dem Tag des ersten Kirchenkonzertes nach der Corona-Pause mit vielen neuen Sängern. Dafür wird wöchentlich an zwei Abenden geprobt. „Die Menschen in der Region warten auf das Konzert. Denn es ist ein würdiger Übergang auf Heiligabend“, erklärt der neue Erste Vorsitzende Christian Osterwinter. „Wir haben ein gemischtes Publikum, darunter sind viele junge Leute.“

Geboten wird an diesem Abend ab 18.30 Uhr „gute Chormusik mit schönen Liedern zu Advent und Weihnachten“, verspricht der Chorleiter. Der Eintritt ist frei, Spenden übergibt der Jägerchor an die evangelische Kirche als Beitrag zu den Kosten für die Kirchenrenovierung.

Zur Sache

Der Jägerchor wurde 1957 gegründet. Nach 28 Jahren an der Spitze wurde Erhard Reiß (Gauersheim) von Christian Osterwinter (Rockenhausen) abgelöst. Stefan Weber aus Falkenstein leitet den Jägerchor seit 1990. Das traditionelle Kirchenkonzert gibt es seit 2009.