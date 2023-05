Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Zeiten des Onlinehandels werden Innenstädte, wie wir sie kennen, in Frage gestellt. In manchen Städten beginnt man, die Innenstadt neu zu denken. Auch in Eisenberg?

Es war das Ende einer Ära in Eisenberg: Mitte 2021 hat das Modehaus Rodrian in Eisenberg geschlossen, dessen Geschichte in der Stadt im Jahr 1971 begann. Als Kosmetiksalon wohlgemerkt. Ein Haus, in dem