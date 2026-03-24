Die Absagen des Donnersbergtrails und Wandermarathons bergen reichlich Diskussionsstoff. Mit Auflagen wie der kostspieligen Waldsicherung wird das Ehrenamt kaputt gemacht.

Muss man jetzt Angst haben, im Wald zu laufen? Die Frage steht nach der Absage von Donnersbergtrail und Wandermarathon im Raum. Denn die Begründung ist brisant: Entlang der Strecken gebe es so viele mögliche Gefahren durch Bäume und Äste, dass die Veranstaltungen nicht stattfinden können. Für organisierte Läufe und Wanderungen ist das Risiko offenbar zu hoch. Für Spaziergänger, Familien und Freizeitsportler nicht?

Wenn der Wald wirklich in so schlechtem Zustand ist, dann ist es ein grundsätzliches Thema. Wenn er es nicht ist, dann stellt sich umso mehr die Frage, warum Vereine und Veranstalter mit Auflagen überzogen werden, die sie finanziell und organisatorisch ruinieren.

Und warum soll ein ehrenamtlicher Verein zehntausende Euro zahlen, um Gefahren in einem Wald zu beseitigen, der ihm gar nicht gehört? Warum werden solche Aufgaben an jene weitergereicht, die mit viel Idealismus etwas für die Region auf die Beine stellen? Klar, Sicherheit ist wichtig. Aber so macht man das Ehrenamt kaputt. Und verhindert Veranstaltungen, die auch Gäste anziehen.