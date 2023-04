Aufregung am Gymnasium an der Stadtmauer in Bad Kreuznach: Polizei, Feuerwehr und Sanitätsdienst waren bereits am vergangenen Montagabend mit einem größeren Aufgebot auf dem Schulhof im Einsatz. Ihr Auftrag: die Vernichtung von überlagertem Isopropanol aus der Chemiesammlung. Dies teilte die Stadtverwaltung gestern mit.

Nach einer Lagerzeit von mehr als fünf Jahren können sich in Isopropanol- Gebinden explosive Peroxide bilden, informierte die Stadtverwaltung. Die Bildung von Kristallen in der Flüssigkeit könne dafür ein Indikator sein. Können solche Kristalle festgestellt werden, besteht unter Umständen Explosionsgefahr, erläutert die Unfallkasse Rheinland-Pfalz in einem aktuellen Merkblatt.

Überprüfung angeordnet

Nach einem ähnlichen Vorfall in Rheinland-Pfalz hatte das Land die Schulen mit einem entsprechenden Hinweisschreiben dazu aufgefordert, die Isopropanolbestände zu überprüfen. Bei dieser Überprüfung war in Bad Kreuznach ein Isopropanol-Gebinde aufgefallen, in dem sich zwischenzeitlich Kristalle gebildet haben.

„Sehr häufig werden jährlich nur wenige Milliliter dieser Flüssigkeit im Chemieunterricht verbraucht, weshalb es schnell zu Beständen, die älter als fünf Jahre sind, kommen kann, auch wenn nur sehr geringe Mengen im Chemielager vorgehalten werden“, erläutert Landrätin Bettina Dickes. Entsprechend der Hinweise des Landes wurde die Chemikalie durch das Landeskriminalamt vernichtet und auf dem Schulgelände – außerhalb der Unterrichtszeit – verbrannt. „Die Schule hat nach Bekanntwerden des möglichen Problems mit überlagertem Isopropanol sehr professionell und korrekt reagiert“, lobt die Landrätin.