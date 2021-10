Unter dem Motto „Wir sind alle Deutschland“ hat die islamische Ahmadiyya-Gemeinde eine deutschlandweite Offensive gestartet und will von Oktober bis Dezember auch im Donnersbergkreis Präsenz zeigen. Das Ziel – laut Imam Musawar Shams: „Die Bevölkerung über den wahren Islam aufklären und im Dialog mit ihr extremistischem Gedankengut entgegentreten.“

Im Rahmen einer Pressekonferenz in Kirchheimbolanden präzisierte Musawar Shams die Ziele der Kampagne: „Wir erhoffen uns, dass die Bürgerinnen und Bürger von der klaren Differenzierung zwischen Muslimen und fanatischen Extremisten erfahren und nicht aus Unkenntnis zu voreiligen Schuldzuweisungen und Vorurteilen neigen.“ Deswegen würden im Rahmen der Kampagne „gezielt die im Islam innewohnende Heimatliebe und Loyalität zum Staat vorgestellt“. Darüber hinaus sollen Nicht-Muslime die Möglichkeit haben, „Fragen, Sorgen und Ängste mit uns zu teilen und mehr über die Lehre des Islam zu erfahren“.

Zu diesem Zweck werde es Flugblatt-Aktionen in allen Ortsgemeinden des Donnersbergkreises geben, außerdem seien Infostände in den Städten und größeren Gemeinden und mehrere Infoveranstaltungen geplant. Aufgrund der Corona-Einschränkungen könnten diese allerdings nur online stattfinden. „Normalerweise mieten wir dafür Bürgerhäuser an und laden die Leute direkt ein, aber das ist jetzt leider nicht möglich“, so Shams. Ebenfalls geplant sei das Pflanzen von Friedensbäumen in zwei Gemeinden. Darüber hinaus bestehe auch die Gelegenheit, im Rahmen dieser Kampagne mit muslimischen Theologen am Telefon und in sozialen Medien Kontakt aufzunehmen und ihnen Fragen zu stellen – Kontaktdaten seien auf der Rückseite der Flyer abgedruckt oder auf der Website www.ahmadiyya.de zu finden. Dort werde auch bekanntgegeben, wann und wo Infostände geplant seien.

Reformbewegung mit Messias

Die islamische Vereinigung Ahmadiyya Muslim Jamaat (AMJ) bezeichnet sich selbst als Reformbewegung innerhalb des Islam. Sie wurde 1889 in Indien gegründet, der Gründer selbst, Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad, gilt innerhalb der Bewegung als „der verheißene Messias“. Nicht zuletzt deshalb wird sie von einigen anderen muslimischen Gruppierungen und Verbänden als eine Art Sekte betrachtet. In Pakistan beispielsweise ist der AMJ die Ausübung ihrer Religion untersagt.

Nach Angaben von Imam Masawar Shams hat die AMJ weltweit mehrere zehn Millionen Anhänger. Ihr Oberhaupt, derzeit ist das Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, nennt sich Kalif und hat seinen Sitz in London. In Deutschland ist die AMJ als einzige islamische Organisation seit 2013 eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Laut Eigenauskunft gehören ihr rund 45.000 Mitglieder in 220 Gemeinden an, und sie unterhält mehr als 50 eigene Moscheen und 70 Gebetszentren.