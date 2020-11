Am 11. Februar 1979 wurde Iran neu geboren. Zuvor hatte das Volk seinen verhassten Herrscher Schah Mohammad Reza Pahlavi und dessen Frau Farah Diba aus dem bis dahin westlich orientierten Land gejagt. Doch mit der Rückkehr von Ruholla Khomeinei begannen die Kontrollen in nahezu allen Bereichen des täglichen Lebens. Mancher Iraner wollte so nicht leben und verließ das Land – wie Maryam Naftalian.

Mit seiner Machtübernahme habe Khomeinei den radikalsten Wandel in der Geschichte des Irans eingeleitet, sagt Maryam Naftalian. „Es gibt bis heute keine Religionsfreiheit, keine Meinungsfreiheit, keine Reisefreiheit, keine Pressefreiheit, um nur einige Einschränkungen zu nennen“, erläutert die 37-Jährige, die in der Hauptstadt Teheran gewohnt hat und heute in Eisenberg lebt. In ihrer Heimat werde die Freiheit des Einzelnen extrem beschnitten, es herrsche eine hohe Inflationsrate, die es fast unmöglich mache, Mieten zu zahlen und sich ausreichend mit Lebensmitteln oder Kleidung zu versorgen.

So habe sie nicht leben wollen, erklärt Naftalian. Deshalb sei sie im Oktober 2015 zusammen mit ihrem Bruder in Richtung Europa aufgebrochen. „Ich war im Iran verheiratet und habe eine Tochter“, erzählt sie. Als diese ein Jahr alt gewesen sei, habe sie sich von ihrem Mann getrennt und sei geschieden worden. „Bis mein Kind acht Jahre alt war, hat es bei mir gewohnt, danach beim Vater“, berichtet die Iranerin. Sie habe ihr Leben immer selbst finanziert, habe zunächst im Kindergarten ihrer Tochter und später als Angestellte in einer Firma gearbeitet, die Brustimplantate aus Deutschland vertrieb. Noch gut erinnert sie sich an eine Begebenheit, die stellvertretend für das steht, was ihr das Leben im Iran unmöglich machte: „Als ich nach der Arbeit nach Hause ging – ich trug einen pinkfarbenen Mantel mit Schal, hatte aber die Ärmel hochgeschoben, sodass man meine Unterarme sehen konnte – wurde ich von drei Frauen angehalten, geschlagen und zur Polizei gebracht. Man warf mir vor, dass ich keinen konservativen schwarzen Tschador trug und auch, dass die Haut meiner Unterarme zu sehen war“, blickt sie zurück. Nur mit Glück sei sie damals wieder freigekommen.

„Frauen sind Tiere“

Gut erinnere sie sich auch an den Satz eines Mullahs: „Frauen sind Tiere und Männer können sie benutzen.“ Ihre ganze Familie sei nie besonders gläubig gewesen. Durch ihre Wohnung in einem christlichen Viertel habe sie Kontakt zu Christen bekommen und habe auch dort bereits die christliche Kirche besucht. Dort sei es im Vergleich zur Moschee immer sauber gewesen und habe gut gerochen. Die Christen hätten sich immer gut gekleidet. „Ich finde es wunderschön, dass die Christen für andere singen und beten und dass es das Gebot ,Du sollst nicht lügen’ gibt, woran ich mich halte“, betont sie.

Nach ihrer Flucht mit Flugzeug, Schlauchboot, Schiff, Zug und zu Fuß sei sie über die offenen Grenzen nach Deutschland gekommen und habe sich dort mit einem Bekannten getroffen, der schon über 30 Jahre in der Bundesrepublik lebte und den sie heiraten wollte. „Doch es war nicht einfach, die ganzen notwendigen Papiere zusammenzubekommen. Das dauerte schließlich vier Jahre“, so Naftalian.

Kampf gegen Abschiebung

Da sie in Potsdam ursprünglich Asyl beantragt habe, sei sie dort zur Gerichtsverhandlung geladen worden, wo ihr auch die Frage gestellt wurde, ob sie im Iran verfolgt würde und ob es für sie im Iran gefährlich sei, zu leben. „Da ich nicht lügen wollte, habe ich mit ,nein’ geantwortet. Am nächsten Tag erhielt ich das Urteil, wonach ich abgeschoben werden sollte“, sagt sie. Mit Hilfe eines Rechtsanwaltes, der deutlich machte, dass sie einen Deutschen heiraten wolle und vor allem auch mit Hilfe von Pfarrer Karl-Ludwig Hauth aus Eisenberg habe sie es schließlich geschafft, dass sie bleiben durfte.

Wie das gelang, führt sie aus: „Ich wollte zum christlichen Glauben wechseln und besuchte sieben Monate lang Taufunterricht bei der Pfarrerin Luise Burmeister. Am 23. Juni 2017 wurde ich in der evangelischen Kirche in Eisenberg getauft. Pfarrer Hauth ist mit mir dann nach Potsdam zur Gerichtsverhandlung gefahren und hat bezeugt, dass ich getauft bin und mich aktiv am Kirchenleben beteilige – das hat das Gericht sehr beeindruckt und schließlich wurde die Abschiebung aufgehoben.“