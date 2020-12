Nach einem kurzen Absinken unter die 100er Marke ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Donnersbergkreis wieder gestiegen: Der Wert – er gibt Auskunft über die Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen – lag am Donnerstagnachmittag bei 106,2, wie das Gesundheitsamt mitgeteilt hat. Gegenüber dem Vortag sind 16 neue Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2 registriert worden. Damit ist die Anzahl der Fälle seit Pandemiebeginn auf 755 gestiegen. 142 von ihnen gelten derzeit als aktiv – die meisten gibt es weiterhin in der VG Kirchheimbolanden mit 61, die wenigsten hat momentan die VG Nordpfälzer Land (zwölf) zu verzeichnen. 13 Menschen sind bislang im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben, 14 Patienten werden derzeit stationär behandelt. Gerechnet auf 100.000 Einwohner beträgt die Fallzahl im Donnersbergkreis nun 1002. Zum Vergleich: In Rheinland-Pfalz liegt dieser Wert bei 1128, deutschlandweit bei 1329.