Von Rot auf Gelb: Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Donnersbergkreis weiter gesunken und liegt jetzt bei 29,2 und damit wieder unter dem Grenzwert von 35. Dies war zuletzt Mitte März der Fall. Im Kreis wurde nach Angaben des Gesundheitsamts eine neue Sars-CoV-2-Infektion registriert. Damit ist die Gesamtzahl der positiv getesteten Personen seit Beginn des Ausbruchsgeschehens auf 2526 angestiegen, davon gelten 2365 Personen als genesen.

65 Menschen sind mittlerweile im Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Infektion verstorben. Nach heutigem Stand sind 96 aktive Infektionsfälle bekannt; fünf Patienten werden im Krankenhaus behandelt. Am meisten Fälle gibt es noch in der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden mit über 30 Fällen, in der VG Winnweiler werden nur noch drei Fälle verzeichnet.

Im Vergleich mit Land und Bund stellen sich die Fallzahlen im Donnersbergkreis – hochgerechnet auf 100.000 Einwohner – wie folgt dar: Donnersbergkreis: 3353 Fälle, Rheinland-Pfalz: 3700 Fälle, Deutschland: 4386 Fälle.