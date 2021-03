Fünf Neuinfektionen hat das Gesundheitsamt am Freitag registriert. Damit steigt die Sieben-Tage-Inzidenz auf 54,1 und die Corona-Warnampel steht weiterhin auf Orange. Die Gesamtzahl der seit Beginn der Pandemie positiv getesteten Personen liegt im Donnersbergkreis nun bei 1620, von ihnen gelten 1530 als genesen. 54 Todesfälle sind bisher im Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Infektion zu beklagen. Von den momentan 36 aktiven Infektionen werden weiterhin elf Patienten im Krankenhaus behandelt. Die meisten bekannten Fälle gibt es nach wie vor in der VG Nordpfälzer Land mit 20, die wenigstens in der VG Göllheim mit einem. Gerechnet auf 100.000 Einwohner beträgt die Fallzahl im Donnersbergkreis nun 2151. Zum Vergleich: In Rheinland-Pfalz liegt dieser Wert bei 2529, deutschlandweit bei 2980.