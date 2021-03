Die Sieben-Tage-Inzidenz ist nach Angaben des Gesundheitsamts weiter angestiegen und liegt im Donnersbergkreis nun bei 115,5. Zudem wurden 19 neue Sars-CoV-2-Infektionen registriert. Damit ist die Gesamtzahl der positiv getesteten Personen seit Beginn des Ausbruchsgeschehens auf 1842 angestiegen, 1611 Personen gelten davon als genesen. Es gibt 56 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Infektion. Nach aktuellem Stand sind 175 aktive Infektionsfälle bekannt, fünf Patienten werden im Krankenhaus behandelt.

Außerdem gibt es aufgrund der aktuellen Lage Neuigkeiten zum Impfen: Menschen aus dem Donnersbergkreis, die unter 60 Jahre alt sind und einen Termin für eine Impfung mit dem Astrazeneca-Impfstoff haben, würden vom Land kontaktiert, sagt Impfzentrumskoordinator Christian Rossel. Nach seinem Kenntnisstand gebe es zwei Möglichkeiten: Sie erhalten einen alternativen Impfstoff entweder zum geplanten Termin, oder sie bekommen dafür einen neuen Termin – auf den sollten sie dann aber nicht allzu lange warten müssen, denn sie würden bei der Vergabe mit hoher Priorität behandelt. In dieser Woche ist im Donnersbergkreis niemand davon betroffen. „Die nächsten Termine mit Astrazeneca stehen zum Glück erst am Montag an“, sagte Rossel.

Noch nicht geklärt sei zudem die Frage, wie es bei Unter-60-Jährigen weitergeht, die eine Erstimpfung mit Astrazeneca erhalten haben. Auch da liege der Ball beim Land. Hintergrund: Der Corona-Impfstoff von Astrazeneca soll nach einem Beschluss der Gesundheitsminister von Bund und Ländern in der Regel nur noch für Menschen über 60 Jahren eingesetzt werden, weil es bei Jüngeren in seltenen Fällen zu schweren Nebenwirkungen kam. In den vergangenen Tagen seien ohnehin schon etwa 60 Prozent der Termine mit Astrazeneca-Wirkstoff nicht wahrgenommen worden, berichtete Rossel.