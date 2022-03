1382 aktive Covid-19-Fälle gibt es aktuell im Donnersbergkreis, wie das Gesundheitsamt mitgeteilt hat. Die Zahlen sind also weiter rückläufig. 201-mal handelt es sich dabei um bestätigte Fälle der Omikronvariante. Am Dienstag waren 130 neue Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Zehn Erkrankte aus dem Landkreis werden derzeit stationär behandelt.

Die meisten Covid-19-Fälle weist die Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land auf. Dort sind 454 Infektionen gemeldet. In der VG Kirchheimbolanden sind es 308, in der VG Eisenberg 224, in der Verbandsgemeinde Winnweiler 232 und in der VG Göllheim gibt es 164 bestätigte Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt von 1073,6 auf 966,4.

Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 9649 Menschen aus dem Landkreis mit dem Coronavirus infiziert. 8173 gelten als genesen, es gab bislang 94 Todesfälle.