Im Donnersbergkreis wurden nach Angaben des Gesundheitsamts vier neue Sars-CoV-2-Infektionen registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 18,6 zwar weiter im grünen Bereich, ist aber wieder leicht angestiegen. Die Gesamtzahl der seit Beginn des Ausbruchsgeschehens positiv getesteten Personen liegt bei 2627, davon gelten 2531 Personen als genesen.

71 Menschen sind im Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Infektion verstorben, eine Person wird derzeit im Krankenhaus behandelt. Nach aktuellem Stand sind im Donnersbergkreis 25 aktive Infektionsfälle bekannt. Am meisten Fälle werden zur Zeit in der Verbandsgemeinde Eisenberg verzeichnet, in der VG Winnweiler gibt es keinen aktiven Corona-Fall.