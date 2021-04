Da die Sieben-Tage-Inzidenz im Donnersbergkreis am heutigen Donnerstag bei 143,4 und damit am zweiten Tag deutlich über 100 liegt, soll ab Samstag im Kreis eine Ausgangssperre gelten.

Die Menschen dürfen ihre Wohnung dann zwischen 21 und 5 Uhr nur noch in Ausnahmefällen verlassen, beispielsweise um zur Arbeit zu gehen, in medizinischen Notfällen oder um einen pflegebedürftigen Angehörigen zu betreuen. Gassi gehen ist ebenfalls erlaubt, allerdings nur für jeweils eine Person.

Wie das Gesundheitsamt meldet, wurden seit gestern 28 neue Sars-CoV-2-Infektionen registriert. Damit ist die Gesamtzahl der positiv getesteten Personen seit Beginn des Ausbruchsgeschehens auf 2007 angestiegen, 1775 Personen hiervon gelten als genesen. Es sind 56 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Infektion zu beklagen. Nach heutigem Stand sind 176 aktive Infektionsfälle bekannt, es werden 14 Patienten im Krankenhaus behandelt. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt mit 143,4 im dunkelroten Bereich. Die meisten Fälle gibt es derzeit in der VG Kirchheimbolanden, hier sind 46 aktive Infektionen registriert, in allen anderen Verbandsgemeinden sind es zwischen 31 und 35. Zugrunde liegen hier die Daten des Kreisgesundheitsamtes. Die neue Allgemeinverfügung des Kreises, die voraussichtlich am Samstag in Kraft treten wird, orientiert sich an der 18. rheinland-pfälzische Corona-Bekämpfungsverordnung.