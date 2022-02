249 neue Corona-Infektionen im Donnersbergkreis hat das Gesundheitsamt vermeldet. Damit steigt die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis über das Wochenende weiter an bis auf 1084,2. Die Zahl der aktiven Covid19-Fälle liegt bei 1609. Es gibt 194 bestätigte Fälle der Omikron-Virusvariante im Kreis. Vier Erkrankte werden stationär behandelt. Am meisten Fälle werden mit 402 in der VG Eisenberg verzeichnet.