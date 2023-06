Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sie bleiben im Hintergrund, aber sobald es im Impfzentrum oder auch in einem Seniorenheim ans Immunisieren geht, sind Apotheker mit am Werk. Auch Stadtbürgermeister Marc Muchow ist hier immer wieder mal dabei. Jutta Glaser-Heuser wollte von ihm wissen, was genau seine Aufgaben sind.

Herr Muchow, was genau tut denn ein Apotheker im Impfzentrum oder in den Einrichtungen, in denen geimpft wird?

Die Aufgabe der Apotheker ist es, Einzeldosen aus den Ampullen zu rekonstituieren.